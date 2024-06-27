На Эвересте были найдены сотни тел погибших альпинистов из-за глобального потепления. Об этом сообщает Japan Times.

Отмечается, что глобальное потепление вызвало на Эвересте активное таяние снега, из-за которого на поверхность выходят новые останки альпинистов. Согласно имеющимся данным, большинство новых тел обнаружили в «зоне смерти» — самой опасной области Эвереста, которая начинается с высоты 8 тысяч метров. Считается, что за все время восхождений на вершину (с 1920-го года) здесь погибло более 300 человек. При этом основной причиной гибели в «зоне смерти» является сильная разреженность воздуха, которая вызывает «высотную болезнь» — форма гипоксии, которая приводит к головной боли, тошноте, нарушении дыхания, учащенному сердцебиению и повышенной слабости. В некоторых случаях это состояние также может привести к смертельно опасному отеку мозга и легких.

Для извлечения новых тел военные и альпинисты Непала организовали операцию по перезахоронению. Однако работа по извлечению останков идет крайне медленно — многие тела все еще скованы крепким льдом и могут находиться в труднодоступных местах. Кроме того, спуск мертвого тела с горы также вызывает определенные сложности.

«Это чрезвычайно сложно. Вытащить тело – это одно, а спустить его – совершенно другая задача. К тому же, на высоте тела могут весить свыше 100 килограмм, а способность человека переносить тяжести, наоборот, снижается», — рассказал проводник одной из спасательных экспедиций Тширинга Джангбу.



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