Спасатели в Сочи нашли пропавшую в море женщину, спящей на волнах

Женщину, пропавшую в четверг в море на сочинском побережье, обнаружили спящей на волнах. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ.

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Вечером в четверг, 27 июня, спасателям поступила информацию о женщине, которая зашла в воду в одежде, но так и не вернулась на берег. Спасателями было организовано две поисковые группы: первая осматривала акваторию в радиусе 800 метров на катере, а вторая исследовала береговую линию. Утром 28 июня, очевидце сообщили, что обнаружили на пляже «Маяк» тело женщины без признаков жизни, как выяснилось позже, пропавшая, в нетрезвом состоянии, уснула лежа на спине в море.

— Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт «утонувшую», но женщина дернула рукой. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции, — передает сообщение из ЮРПСО РИА Новости.



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