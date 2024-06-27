Названа возможная причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре

Мужчина и беременная женщина, погибшие при падении с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, нередко ругались на тему установления отцовства ребенка, которого она носила, рассказала подруга водителя BMW Х6. Об этом пишет РИА «Новости».

Во вторник, 25 июня, с третьего этажа многоуровневой парковки упала иномарка. Водитель Рафаэл Аракельян, Екатерина Корнилова и ее сын скончались на месте происшествия от полученных травм. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подруга погибшего пояснила, что Аракельян был любовником Екатерины. Он очень хотел ребенка, так как своих детей у него еще не было. Он настаивал на том, чтобы после рождения малыша был сделан тест на отцовство.

«[Аракельян] не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов. Да, сто процентов поругались, может быть, он хотел напугать ее этим, повысив скорость», — отметила женщина.



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По ее словам, Рафаэл «не убийца, он бы не унес с собой намеренно детскую жизнь и жизнь не родившегося ребенка». Она добавила, что погибший на момент аварии уже не имел наркотической зависимости.

Ранее сообщалось, что в центре Краснодара 25 июня автомобиль BMW пробил ограждение паркинга ТРЦ «Галерея» и вылетел с третьего этажа. Машина пролетела примерно 10 метров, перевернулась в полете и рухнула на дорогу.