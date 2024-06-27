Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков, которого приговорили к четырем годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности этапировали в колонию. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила супруга Стрелкова, Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

— По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию, — рассказала жена Стрелкова.



По ее словам, данных о том, в какую именно колонию отправили осужденного, нет, говорится в сообщении.

В апреле из материалов уголовного дела Стрелкова (Гиркина) пропал один из документов — подтверждение воинской части о готовности заключить контракт с ним. Исчезновение документа обнаружилось при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции.

В том же месяце Игорь Стрелков изъявил желание принять участие в специальной военной операции на Украине. Уточнялось, что есть воинская часть, которая готова подписать с ним контракт.

В Москве в июле 2023 года был задержан Игорь Стрелков. Об этом сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов. Стрелкова часто называют одним из символов «русской весны» 2014 года. Чем он известен и почему его задержали силовики — в материале «Вечерней Москвы».