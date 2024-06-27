Мужчина вонзил нож в спину приятеля в Кузбассе
В Кузбассе мужчина вонзил нож в спину приятеля из-за обиды.
В Осинниках во время застолья между приятелями возник конфликт. В результате ссоры мужчина из-за обиды взял кухонный нож и порезал спину своему оппоненту.
Один из приятелей вызвал на место происшествия скорую.
Прибывшие утром стражи правопорядка обнаружили 23-летнего пострадавшего и задержали его 21-летнего предполагаемого обидчика.
Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Росгвардия Кузбасса.