Мужчина вонзил нож в спину приятеля в Кузбассе

В Кузбассе мужчина вонзил нож в спину приятеля из-за обиды.

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В Осинниках во время застолья между приятелями возник конфликт. В результате ссоры мужчина из-за обиды взял кухонный нож и порезал спину своему оппоненту.

Один из приятелей вызвал на место происшествия скорую.

Прибывшие утром стражи правопорядка обнаружили 23-летнего пострадавшего и задержали его 21-летнего предполагаемого обидчика.

Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Росгвардия Кузбасса.