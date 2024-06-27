Мужчина ударил ножом человека в ходе драки в ТЦ на Фестивальной улице

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Мужчина предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В торговом центре на улице Фестивальная между группой мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку. Когда дерущихся разняли, один из мужчин, не умерив свой пыл, достал из рюкзака нож и ударил им своего оппонента, — рассказала Нефедова.



Затем мужчина забрал свои вещи и вместе со знакомым направился к выходу из ТЦ, где его задержали. Пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред.

Приговор суда обвиняемый ожидает под стражей.

Похожий инцидент с поножовщиной произошел 16 июня в районе Можайского шоссе. Между мужчинами произошел конфликт, в результате чего один из участников ударил своего оппонента ножом. Пострадавший потерял много крови.

Впоследствии устроивших поножовщину мужчин задержали в Белоруссии. По факту произошедшего следственным органом возбуждено уголовное дело. Одинцовская городская прокуратура контролировала ход и результаты его расследования.