Пропавшую после крушения поезда в Коми девочку нашли мертвой

Найдено тело 16-летней девушки, которая пропала без вести при сходе вагонов в Коми. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России пишет ТАСС.

Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня на перегоне Инта-Угольный. Предварительной причиной аварии назвали подмыв железнодорожного полотна после обильных дождей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. По разным данным, пострадали от 40 до 46 человек. В РЖД сообщили, что на месте схода были обнаружены тела двух человек.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Сотрудниками экстренных служб велись поиски 16-летней девушки, которая пропала без вести при сходе поезда Воркута - Новороссийск.

«Обнаружено на месте ЧП тело третьего погибшего при сходе поезда. Это девушка 16 лет, пассажирка вагона номер 10, которая ранее числилась пропавшей без вести, ее долго искали», - пояснили в следственном управлении.



По данным Telegram-канала Baza, девушка одна ехала в Пензу, где ее ждали родители. Семья собиралась переезжать и она должна была вместе с близкими выбрать новую школу.