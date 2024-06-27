Названы причины схода с рельсов поезда в Коми

Причина схода с рельсов поезда на участке Инта-1 - Угольный Северной железной дороги в республике Коми установлена. Трагедия произошла из-за размыва верхнего строения пути. Об этом сообщил "РГ" президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

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По его словам, в результате воздействия осадков на земляное полотно произошло разрушение элементов верхнего строения пути, повлекшее за собой обрушение призмы. Учитывая, что головная часть поезда проследовала опасное место и опрокинулась только хвостовая часть поезда, то разрушение было в момент движения поезда по опасному месту, пояснил он.

Иванкин также обратил внимание, что регламент обслуживания пути подразумевает под собой различные виды мониторинга состояния верхнего строения пути, включая визуальный. Но поставить на каждом метре пути осмотрщика пути невозможно. Он подчеркнул, что при последнем визуальном осмотре проблем, требующих закрытия движения, не было выявлено.

"Можно предположить, что разрушение призмы началось в следствии накопления неблагоприятных факторов, и, как следствие, за счет воздействия поезда на путь", - предположил эксперт.



В то же время, Иванкин считает, что рассматривать произошедшее можно, как совокупность человеческого и техногенного факторов, но версию о перегрузке вагонов он исключил.

"При оформлении перевозочных документов невозможно указать вес груза в вагоне выше грузоподъемности вагона. Все происходит в автоматическом режиме на железнодорожных весах. Кроме того, максимальный вес поезда на участке ограничен весовой нормой и мощностью локомотивов", - заключил эксперт.



Между тем, за надлежащим состоянием элементов инфраструктуры должна следить Центральная дирекция инфраструктуры ОАО "РЖД" и ее филиалы. Для этого установлены регламентные сроки, за несоблюдение которых предусмотрена ответственность.

В компании "Российские железные дороги" сообщили, что сейчас на участке схода поезда ведутся восстановительные работы. В них задействовано более 150 железнодорожников, 3 противоразмывных поезда, 2 восстановительных поезда и другая специализированная тяжелая техника.

Трагедия произошла в среду. В настоящее время известно о двух погибших. Один пассажир пропал без вести. Число пострадавших уточняется. Всего в поезде в момент аварии находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

Отмечается, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2,025 млн рублей, еще 2 млн рублей им выплатят дополнительно "Российские железные дороги". По одному млн рублей получат граждане, которые попали в больницу, и по 500 тысяч - все остальные пострадавшие.