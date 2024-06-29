Грузовой поезд сошел с рельсов под российским городом Орск. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что инцидент произошел в Новотроицке. С рельсов сошли шесть вагонов с цементом, три из которых опрокинулись. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее вагон оторвался от поезда «Иволга» в районе станции Кратово МЦД-3 в Подмосковье. Предварительно, на станции Кратово в Раменском городском округе сорвало сцепное устройство между вагонами.