Жители Приморья обнаружили чемодан с телом человека на берегу реки

В Приморье на берегу реки в чемодане нашли тело мужчины с пакетом на голове.

В Приморском крае жители поселка Казармы обнаружили на берегу реки дорожный чемодан, внутри которого оказалось тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. В настоящее время на место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор района.

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Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего и личности виновного в смерти мужчины, сообщает прокуратура Приморского края.