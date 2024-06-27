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Жители Приморья обнаружили чемодан с телом человека на берегу реки

В Приморье на берегу реки в чемодане нашли тело мужчины с пакетом на голове.

Жители Приморья обнаружили чемодан с телом человека на берегу реки
© РИА Новости

В Приморском крае жители поселка Казармы обнаружили на берегу реки дорожный чемодан, внутри которого оказалось тело мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. В настоящее время на место для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб выехал прокурор района.

© Прокуратура Приморского края

Ведомство поставило на контроль установление обстоятельств произошедшего и личности виновного в смерти мужчины, сообщает прокуратура Приморского края.

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