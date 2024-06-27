Мужчина спас пятилетнюю девочку, которая начала тонуть на озере в Петербурге

В Петербурге девочка начала тонуть во время купания в озере и ее спас находившийся рядом мужчина. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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По информации телеканала, инцидент произошел на Ферменском озере в поселке Парголово. Пятилетняя девочка, которая находилась там в сопровождении подруги своей матери, начала тонуть во время купания. Это заметил один из очевидцев, который поспешил помочь ребенку и вытащил ее на берег.

Позже на место происшествия прибыла скорая помощь, которая забрала девочку в медицинское учреждение. Ребенка госпитализировали в реанимацию, врачи оценили ее состояние как среднетяжелое. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.