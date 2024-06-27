В Подмосковье порвалась электричка

Вагон оторвался у поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово», передает Telegram-канал «Москвач». News.ru

По сообщению очевидцев, пострадавших нет. Вечерняя Москва

«Поезд остановился на станции "Кратово", кто-то зашел, кто-то вышел, поезд начал трогаться и мы услышали какой-то звук "дщщщ". Никто ничего не понял, все закричали, но сильной паники не было. Пассажиры сначала не могли выйти, потому что двери были заблокированы, потом их открыли и мы вышли на улицу. К нам вышли и объяснили, что можно поехать в сторону Раменского. Но мы пока в шоке, если честно, даже язык заплетается. Пока все стоят ждут, все адекватные, никто не кричит, не паникует». – рассказала пассажирка, ехавшая в этом поезде. NSN.FM