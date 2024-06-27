В Подмосковье группа подростков ночью избила мужчину

В Балашихе группа подростков ночью напала на мужчину за то, что тот сделал им замечание. Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, с нападавшими работает полиция.

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Инцидент произошел в 3.00 рядом с ЖК "Акварели" на проспекте Ленина у детского кафе, рассказала "РГ" жена пострадавшего на условиях анонимности.

"С первого этажа, где находилось детское кафе, доносились крики и громкая музыка", - говорит женщина.



Это было уже не в первый раз, от жителей этого ЖК уже поступали жалобы на нарушение тишины.

"Муж пошел разобраться, в чем дело, и попросить не шуметь", - продолжает собеседница "РГ".



На улице было пятеро подростков. На просьбу соблюдать тишину они отреагировали агрессивно.

Сначала резко высказались в адрес мужчины, а потом и вовсе избили. По словам супруги пострадавшего, один из злоумышленников оказался сыном владелицы кафе, рядом с которым произошел инцидент.

Мужчина получил многочисленные травмы: сотрясение мозга, перелом челюсти, глазницы и ребер. Пострадавший частично потерял память. Как уточнил Telegram-канал ГУ МВД по Московской области, все нападавшие установлены, ими оказались местные жители в возрасте от 15 до 23 лет.