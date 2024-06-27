Количество погибших при сходе поезда в Коми возросло до трех

Тело третьего погибшего после схода вагонов поезда в Республике Коми обнаружили спасатели. Об этом в четверг, 27 июня, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, специалисты срезали дверь в тамбуре, однако на данный момент они не могут извлечь погибшего.

Названа причина схода пассажирского поезда в Коми

Поезд сошел с рельсов на одном из перегонов Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали до 40 человек. Глава Коми Владимир Уйба позднее заявил, что семерых пострадавших доставят в Воркуту и Сыктывкар.

Очевидцы аварии рассказали, что пассажиры состава не сразу поняли, что произошло, когда поезд сошел с рельсов. Многих людей шокировало произошедшее, они не успели ничего предпринять.

После схода поезда с рельсов в Республике Коми ввели режим ЧС. Родственники погибших получат страховую выплату в размере более двух миллионов рублей, заявили в РЖД.