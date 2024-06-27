Мать с тремя детьми выбралась из окна сошедшего с рельсов поезда в Коми

Семья с тремя детьми выбралась из вагона поезда, который сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Об этом в четверг, 27 июня, рассказал 360.ru со ссылкой на слова очевидца.

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— Они выбрались из окна с тремя детьми и уже едут в Инту в этом же поезде по какой-то другой дороге в Новороссийск. Семья не пострадала, вещи свои забрала. У женщины дочь маленькая, грудная, на руках, — цитирует слова собеседника 360.ru.



На месте схода поезда в Республике Коми обнаружили тела двух погибших. Позже тело третьего погибшего обнаружили спасатели.

Поезд сошел с рельсов на одном из перегонов Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали до 40 человек. Глава Коми Владимир Уйба заявил, что семерых пострадавших доставят в Воркуту и Сыктывкар. Остальные пассажиры изъявили желание продолжить движение по ранее запланированному маршруту.

После схода поезда с рельсов в Республике Коми ввели режим ЧС. Родственники погибших получат страховую выплату в размере более двух миллионов рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по два миллиона рублей от РЖД.