СМИ: в свинине из Бразилии нашли сальмонеллу

Опасная для здоровья бактерия найдена в одной из поставок замороженной бескостной свиной шеи из Бразилии. В магазинах это мясо почти не представлено, но есть в службах доставок и закупается кафе и ресторанами, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, продукция, где была обнаружена сальмонелла, вызывающая поражение кишечника, обезвоживание и нарушения в работе почек и нервной системы, была изъята. Сейчас эксперты проверяют, куда пошли предыдущие партии свинины.

Mash утверждает, что поставщиком является фирма Seara Foods. Однако никакой информации о массовом отравлении в России мясом, поставляемым компанией, не поступало.

Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани сотни человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки. По данным Роспотребнадзора, виновником массового отравления стал «Салат Лобио» с фасолью.

В СК России заявили о возбуждении дел по статье 238 УК РФ (Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и задержании четырех человек, в том числе фактического руководителя компании - производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.