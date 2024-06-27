Под Волгоградом группа молодых людей напала на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Волгоградской области по факту применения группой молодых людей насилия в отношении полицейских, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в социальных сетях была распространена видеозапись конфликта у центральной площади рабочего поселка Быково, где группа молодых людей применяет физическую силу в отношении полицейских.

"По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом регионального управления СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение неопасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц, к нему причастных.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в конфликте участвовали трое несовершеннолетних и их 18-летний друг - все жители поселка Быково и Волгограда. В отношении совершеннолетнего полицейские составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В отношении родителей одного из детей составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию). Еще два подростка поставлены на профилактический учет.