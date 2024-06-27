В Челябинске подросток сломал челюсть пассажиру трамвая из-за замечания

В Челябинской области перед судом предстанет юноша, который напал на пассажира трамвая из-за замечания и сломал мужчине челюсть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

© Газета.Ru

По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2023 года, 17-летний юноша ехал в трамвае вместе с приятелем, молодые люди громко слушали музыку. Один из пассажиров сделал подростку замечание, в ответ дебошир ударил его кулаком по лицу.

Пострадавший обратился за медицинской помощью, медики диагностировали у него перелом нижней челюсти. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого сообщалось, что в Волгограде компания подростков жестоко избила промоутера. По данным источника, молодой человек раздавал листовки, когда на него напали несколько человек. Причиной произошедшего стал внешний вид россиянина. Известно, что работники магазина, листовки которого раздавал подросток, отказались вызывать сотрудников МВД.