Под Тулой мужчина хотел убить знакомую канистрой бензина

В городе Новомосковске Тульской области местного жителя обвиняют в покушении на убийство, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. В ночь на 11 июня он бросил на балкон знакомой канистру с бензином. При этом он поджег пробку емкости. Соседи жертвы вовремя заметили задымление и вызвали пожарных.

В результате этого в жилище женщины произошло возгорание. Свой преступный умысел, направленный на убийство, мужчине не удалось довести до конца, так как соседи, увидев задымление во время вызвали сотрудников пожарной службы, которые своевременно потушили огонь, — сообщили в Следкоме.



Разбирательство ведется по статье о покушении на убийство общеопасным способом. В настоящее время задержанный находится в СИЗО, ему предъявили обвинения в покушении на убийство общеопасным способом.

Ранее сообщалось, что мужчина, который облил бензином и поджег дочь в Красноярском крае, долго лечился от зависимостей. По словам соседей, его никогда не видели в адекватном и трезвом состоянии. Собеседница издания добавила, что мать семейства часто ходила и жаловалась на него, оставляла детей у соседей. Несмотря на то, что мужчина проходил лечение, ему не смогли помочь.