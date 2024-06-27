Установлена личность одного погибшего при сходе поезда в Коми

Погибший при сходе вагонов пассажирского поезда Воркута-Новороссийск в Коми 34-летний Станислав ехал с вахты домой в Краснодарский край к жене и троим детям. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня на перегоне Инта-Угольный в Коми. Предварительной причиной аварии назвали подмыв железнодорожного полотна после обильных дождей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. По разным данным, пострадали от 40 до 46 человек. В РЖД сообщили, что на месте схода были обнаружены тела двух человек.

По данным канала Shot, один из погибших - 34-летний Станислав - работал оператором котельной на Ямале в «Салехардэнерго» и возвращался домой с вахты.

Жена последний раз связалась с ним накануне вечером, ночью телефон стал недоступен, а сегодня утром семье сообщили о трагедии.

«У погибшего осталось трое детей трех, десяти и тринадцати лет», - пишет Telegram-канал.



Ранее в РЖД сообщили, что родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тысяч рублей. Кроме того, принято решение выплатить дополнительно по 2 млн рублей от компании.