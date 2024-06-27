Рабочий получил тяжелые травмы на шахте в Кузбассе

В Кузбассе произошло травмирование рабочего на шахте. Он получил тяжелые увечья.

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В Кузбассе решением суда была приостановлена работа на шахте "Распадская-Коксовая" после травмирования сотрудника. Ограничения будут действовать 90 дней.

Как сообщил официальный представитель Ростехнадзора, 20 июня был составлен протокол о временном запрете на выемку угля из лавы 3-2-2 бис АО "Распадская-Коксовая". Это произошло после того, как на предприятии было допущено травмирование рабочего. Мужчина серьезно пострадал.

Отмечается, что всего на неделе с 20 по 26 июня Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено пять протоколов о временной приостановке работы на угольных предприятиях Кузбасса из-за различных нарушений.