Пострадавшую после схода поезда девочку доставили в больницу Сыктывкара

Пострадавшая при сходе поезда в Коми девочка в крайне тяжелом состоянии доставлена в больницу в Сыктывкаре, она в реанимации. Об этом сообщает Минздрав региона.

"Два пострадавших доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу, ребенок - в Республиканскую детскую клиническую больницу. Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок - в отделении реанимации", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.



В целом, на госпитализации остаются восемь пострадавших при сходе вагонов поезда Воркута-Новороссийск. В стационаре Интинской городской больницы остаются три человека, еще два переведены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи. Еще двое ранее госпитализированных от дальнейшего стационарного лечения отказались.