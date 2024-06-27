СМИ: поиски девочки, пропавшей после схода поезда в Коми, продолжаются

Поиски 16-летней Арины, пропавшей после схода вагонов поезда в Республике Коми, продолжаются. Об этом в четверг, 27 июня, пишет Shot.

© Вечерняя Москва

По его данным, девочка, вероятно, выпала из перевернувшегося вагона в местную реку, где ее могло снести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов, чтобы найти подростка.

Арина училась в гимназии города Инты и занималась спортом во Дворце спорта для детей и юношества, передает Telegram-канал.

Ранее ТАСС сообщал, что девочку нашли живой.

Поезд сошел с рельсов на одном из перегонов Северной железной дороги. В результате инцидента пострадали до 40 человек. Глава Коми Владимир Уйба позднее заявил, что семерых пострадавших доставят в Воркуту и Сыктывкар.

Очевидцы аварии рассказали, что пассажиры состава не сразу поняли, что произошло, когда поезд сошел с рельсов. Многих людей шокировало произошедшее, они не успели ничего предпринять.

После схода поезда с рельсов в Республике Коми ввели режим ЧС. На данный момент известно о двух погибших. Их родственники получат страховую выплату в размере более двух миллионов рублей, заявили в РЖД.