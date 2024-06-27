Мужчина из Тюмени получил наказание за снятую на видео смерть коллеги в конвейере

В Тюмени работник завода скончался после того, как его затянуло в конвейер. Его коллега снял смерть на видео и получил за это наказание.

В Тюмени осудили мужчину, который снял на видео смерть коллеги. Трагедия произошла в январе 2024 года, 22-летнего сотрудника завода затянуло в конвейер, от полученных травм он скончался на месте. Его коллега снял момент гибели на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях. Против мужчины завели дело по статье "Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия".

Суд признал мужчину виновным, он раскаялся в содеянном. Отмечается, что его приговорили к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов.

Как пишет 72.Ru, после смерти 22-летнего работника сотрудники предприятия рассказали о халатном отношении со стороны руководства завода, а также о нарушениях техники безопасности. Уточняется, что это стало причиной распространения ролика.