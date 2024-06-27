В Липецке три бригады медиков спасали ребенка после игры в прятки

Школьница из Липецка оказалась в больнице в тяжелом состоянии после детской игры. Об этом сообщает правительство региона.

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Ребенок играл в прятки, но в какой-то момент упал с высоты. Откуда упала девятилетняя девочка и другие детали не уточняются. Известно, что в медучреждение ее госпитализировали в состоянии комы.

Выяснилось, что пострадавшая получила многочисленные травмы, в том числе и внутренних органов, череп пациентке пришлось «собирать по частям», дышать самостоятельно она не могла. К спасению девочки привлекли три бригады специалистов.

На данный момент ребенок находится дома, ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она заново учится ходить.

До этого в Пермской области медики спасли девочку, которая получила серьезные травмы, предположительно, во время изнасилования. У нее наблюдались повреждения внутренних органов. Из-за тяжелого состояния ее вводили в искусственную кому, но вскоре состояние удалось стабилизировать.