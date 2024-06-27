Сотрудницу Минюста РФ осудили за распространение фейков о ВС РФ

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор Марии Мамедовой, бывшему специалисту по кадрам в Северо-Кавказском региональном центре судэкспертизы Минюста РФ в Ставрополе. Ей назначено 14 лет колонии общего режима за распространение недостоверной информации о ВС РФ. Ura.Ru

«Суд постановил признать виновной Мамедову по п. "б" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды) и заочно назначить ей наказание в виде 14 лет общего режима», - сказал собеседник агентства. ТАСС

Также суд назначил Мамедовой штраф в размере 600 тысяч рублей. Lenta.ru