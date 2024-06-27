Девочка спасла младенца во время унесшего четыре жизни пожара под Новосибирском

В Новосибирской области во время пожара, в результате которого погибли четыре человека, 14-летней девочке удалось спасти семимесячного племянника.

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Пожар произошел в райцентре Убинское Новосибирской области. После того, как дом загорелся, 14-летняя девочка успела взять семимесячного племянника, им обоим помог выбраться ее отец. Таким образом, трем членам семьи удалось спастись, однако дети попали в больницу. Еще четыре человека погибли.

По словам соседей, спасшая младенца девочка занимается легкой атлетикой, всегда была доброй и старалась всем помочь.

По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности электропроводки, об этом сообщает КП-Новосибирск.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что пожар под Новосибирском унес жизни четырех человек, возбуждено уголовное дело.