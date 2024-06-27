США обвинили россиянина в кибератаках на госсайты Украины

22-летний гражданин России Амин Тимович Стигал заочно обвинен за якобы попытку взлома и уничтожения компьютерных систем ряда правительственных учреждений Украины. Об этом Министерства юстиции США.

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«Коллегия присяжных штата Мэриленд заочно обвинила Амина Тимовича Стигала, 22-летнего гражданина России, в заговоре с российской военной разведкой с целью совершения кибератак. Перед началом конфликта на Украине целью были системы и данные украинского правительства, не имеющие военной или оборонной роли. Более поздние цели включали компьютерные системы в странах, которые оказывали поддержку Киеву, включая США», — сообщается в заявлении ведомства.



Минюст США уточнил, что атаке якобы подверглись серверы МИД, Минобрнауки, Минсельхоза, Минэнерго, Казначейства, Счетной палаты Украины.