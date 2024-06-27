Водитель BMW, упавшей с парковки в Краснодаре, менял свое имя

Водитель BMW, упавшей с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, менял свое имя в студенчестве. Об этом РИА Новости заявил близкий друг погибшего.

Агенство выяснило из регистрационных документов о вероятной смене имени погибшего Рафаэля Аракельяна, что было видно по его номеру ИНН.

"Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас – Рафаэль", рассказал собеседник агентства, не уточнив, для чего это было сделано.



Ранее этот же друг погибшего сообщил, что водитель и пассажирка BMW ждали ребенка. С его слов, в момент ДТП в машине находился сын женщины от первого брака.

Об инциденте стало известно 25 июня. В результате падения автомобиля погибли 37-летний водитель, женщина и несовершеннолетний ребенок. Случившееся попало на видео.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В главке СК РФ по Кубани рассказали, что водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, после чего машина упала на проезжую часть.