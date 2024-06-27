В четверг, 27 июня, на месте аварии поезда Воркута - Новороссийск обнаружили тела двух человек. Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал РЖД.

В РЖД подчеркнули, что пока неизвестно, где находится еще один пассажир. Его поиски ведутся.

Родственники погибших получат страховую выплату в два миллиона 25 тысяч рублей. Также в РЖД решили выплатить им дополнительно по два миллиона рублей. Пострадавшим, которые попали в больницы, выплатят по миллиону рублей, остальным пострадавшим - по 500 тысяч.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов 26 июня на перегоне Инта-Угольный в Коми. Предварительной причиной аварии назвали подмыв железнодорожного полотна после обильных дождей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности.

По разным данным, пострадали от 40 до 46 человек. В Минздраве сообщали, что семеро пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Тело одного из погибших мужчин нашли под вагоном поезда.