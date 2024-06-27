Синоптик объяснил сход с рельсов поезда в Коми рекордными дождями
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил сход с рельсов пассажирского поезда в Коми рекордными дождями.
Как он рассказал РИА Новости, сильные ливни привели к размытию насыпи.
Число погибших из-за схода с рельсов поезда в Коми увеличилось до двух
«Причиной размытия полотна под Интой в Коми, где 26 июня с рельсов сошёл пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, стал паводок — насыпь размыло водой», — указал он.
По его словам, Приуралье на протяжении нескольких дней находилось под влиянием циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками.
Ранее режим ЧС был введён в Коми после схода вагонов поезда.
Также глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в результате схода вагонов поезда в больницу Инты были госпитализированы десять человек.