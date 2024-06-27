Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил сход с рельсов пассажирского поезда в Коми рекордными дождями.

Как он рассказал РИА Новости, сильные ливни привели к размытию насыпи.

Число погибших из-за схода с рельсов поезда в Коми увеличилось до двух

«Причиной размытия полотна под Интой в Коми, где 26 июня с рельсов сошёл пассажирский поезд Воркута — Новороссийск, стал паводок — насыпь размыло водой», — указал он.



По его словам, Приуралье на протяжении нескольких дней находилось под влиянием циклона, который обрушился небывалыми в некоторых местах осадками.

Ранее режим ЧС был введён в Коми после схода вагонов поезда.

Также глава Коми Владимир Уйба сообщил, что в результате схода вагонов поезда в больницу Инты были госпитализированы десять человек.