Стало известно о состоянии подозреваемого в убийстве скейтера в Москве

Находящегося в одной из московских больниц подозреваемого в расправе над 34-летним скейтером Константином Балишанским Андрея Демина перевели в отделение нейрохирургии. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник.

По информации в канале, Демин по-прежнему находится в сознании.

20 июня источник сообщил, что мужчина самостоятельно дышит через трахеостому, но пока не может разговаривать. По его словам, врачи диагностировали у Демина осложнения после пулевых ранений, полученных в ходе перестрелки с полицейскими при задержании.

Покушение на скейтера Балишанского произошло 6 июня.