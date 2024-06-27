В Коми под вагоном опрокинувшегося поезда нашли тело мужчины

Под вагоном поезда Воркута - Новороссийск, сошедшего с рельсов в Коми, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного следственного управления на транспорте.

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Девять вагонов пассажирского поезда номера 511 сошли с рельсов вечером 26 июня на перегоне Инта-Угольный. Предварительной причиной аварии назвали подмыв железнодорожного полотна после обильных дождей. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. В РЖД сообщали, что за медицинской помощью после происшествия обратились 46 человек.

Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявлял, что пострадали до 40 человек, семеро из них, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщали, что погибших нет.

Позже погибшего нашли следователи, осматривавшие место происшествия. Удалось ли установить личность мужчины, не уточняется.