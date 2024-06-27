Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при сходе вагонов поезда

В городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми. У них в основном ушибы и рваные раны, реанимация и операции им не потребовались.

Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.