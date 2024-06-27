Глава Коми рассказал о состоянии пострадавших при сходе вагонов поезда
В городскую больницу Инты госпитализированы 10 человек, пострадавших при сходе пассажирского поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми. У них в основном ушибы и рваные раны, реанимация и операции им не потребовались.
Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба.
"По данным на 00:50, в городскую больницу Инты госпитализированы 10 пострадавших. Преимущественно у пострадавших - ушибы, ссадины и рваные раны. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Пациенты размещены в стационаре, оперативное вмешательство и размещение в реанимационном отделении не потребовалось. Врачебная бригада городской больницы вернулась в Инту. Для оказания помощи пострадавшим в город также прибыли 11 медицинских специалистов из Ухты, 9 медицинских работников из Усинска и 4 - из Воркуты", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.