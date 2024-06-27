Как неуловимые киллеры расстреляли лидера главной банды Калининграда

В Калининграде вынесли приговор киллерам Константину Князеву и Леониду Макаревичу, которые в 2020 году расправились с Максимом Костиным, известным как Макс Островский, или Пианист. Костин был лидером организованной преступной группировки (ОПГ) «Островские», которая считалась одной из главных в регионе. Именно он стал последней известной целью криминального дуэта Князева и Макаревича, которые, как считает следствие, построили настоящий бизнес на жестоких преступлениях, включая разбойные нападения, похищения людей и заказные расправы. Подробности громкого дела киллеров, мрачная слава которых даже после приговора продолжает пугать свидетелей, выяснял корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

2 апреля 2020 года, Калининград. Из-за пандемии COVID-19 уже три дня введен режим нерабочих дней, выход горожан из дома ограничен, а занятия в школах отменены. Около 18:00 35-летний Максим Костин собирает двух дочерей и отвозит их к своей матери, а затем вместе с шурином около часа занимается спортом на дворовой площадке.

Затем по просьбе жены он заходит к своей сестре, забирает у нее свежие овощи — и примерно в 20:50 на своем Toyota Land Cruiser едет домой, в высотку на Парковом переулке. Цокольный этаж этого дома занимает гараж, где у Костина есть свое постоянное место. Он паркуется, берет из багажника сумки и идет к внутреннему лифту.

Когда бизнесмен открывает дверь с парковки и делает шаг к лифту, раздаются выстрелы: все восемь пуль, выпущенных киллером, попадают в цель. Тяжелораненый, Костин через вторую дверь бежит на улицу, а оттуда — к будке охранника. Добежав до нее, он бьется в дверь и падает без признаков жизни.

Уже наутро о произошедшем будет говорить весь преступный мир Калининграда: Максим Костин по кличке Пианист, возглавлявший организованную преступную группировку «Островские», был одной из его самых влиятельных фигур.

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Максим Костин родился в 1985 году в Калининграде — и с детства увлекся спортом, сделав упор на бокс и борьбу, популярные в те годы. Уже к 20 годам он стал мастером спорта по боям без правил, много раз побеждая как на официальных, так и на теневых чемпионатах.

В то же время оперативники знали его как лидера интернациональной организованной преступной группировки (ОПГ) «Островские», названной так по калининградскому району Остров. В самом городе мало кто знал настоящую фамилию Костина — куда чаще его называли Максом Островским.

В 2000-е годы его ОПГ была одной из самых авторитетных в Калининградской области. По мнению оперативников, участники группировки «крышевали» нелегальных добытчиков и продавцов янтаря, обеспечивали охрану небольших фирм, а также занимались торгово-закупочными операциями.

Однако долгое время к уголовной ответственности никого из Островской ОПГ не привлекали — участники группировки были очень осторожными. А в 2013 году Максим Костин получил свое второе прозвище — Пианист: тогда его ОПГ в ходе локальной войны группировок сошлась с противниками из казахской диаспоры.

В ходе драки лидер группировки лишился двух пальцев на правой руке — злые языки утверждали, что он достал пистолет, а один из противников рубанул его шашкой



Именно эта травма и породила шутливую кличку Пианист: логика была в том, что без двух пальцев играть на музыкальном инструменте с клавишами весьма проблематично.

В следующем, 2014-м, году Костина попытались привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, но он попал под амнистию в честь 60-летия Победы. Так что формально он считался несудимым и проблем с законом не имел. А в последние годы Макс Островский и вовсе слыл уважаемым бизнесменом.

Формально он занимал должность советника директора частного охранного предприятия (ЧОП), получавшего хорошие заказы от предпринимателей, а также вместе с женой занимался куплей-продажей недвижимости.

Выстрелы без промаха

О том, что на парковке дома в Парковом переулке найдено тело Максима Костина, в скорой помощи и полиции узнали в 21:23 2 апреля 2020 года. Приехавшие врачи констатировали уход из жизни криминального авторитета: на его теле эксперты насчитали восемь ранений, все, кроме одного — в спину.

На месте происшествия нашли восемь гильз — все пули попали в цель, лишь одна рана была касательной. Об этом «Ленте.ру» рассказал майор юстиции Денис Долгошеев, следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Калининградской области:

Найденные на месте происшествия гильзы имели характерную особенность, делавшую их уникальными: патроны изготавливались кустарным способом — гильзы от автомата Калашникова калибром 5,45 миллиметра уменьшались и обжимались особым образом. Так получались патроны 5,45 на 18 миллиметров.



По словам Долгошеева, патроны, скорее всего, предназначались для самодельного пистолета на базе ПСМ (пистолета самозарядного малогабаритного), причем достаточно уникальной конструкции. По всей видимости, он был оснащен самодельным глушителем.

Но самым интересным для следствия оказалось то, что с Максимом Костиным расправились в том месте, где было много камер видеонаблюдения.

Киллер попал на записи шести из них — но о существовании всех, даже самых малозаметных, он знал, а потому умело маскировался



Поэтому уже при осмотре места происшествия стало ясно — преступление явно носило заказной характер, причем оно было тщательно спланировано и осуществлено. Жилой комплекс (ЖК) в Парковом переулке окружен забором — но в одном малозаметном месте металлической сетки были сделаны вырезы в виде ступенек для ног.

Со стороны эти повреждения были практически не заметны, но позволяли моментально перебраться на территорию ЖК. Ступеньки в сетке были важны потому, что все двери комплекса, в том числе уличные, запирались на магнитные замки. Причем все замки работали: после введения карантина их дополнительно проверили на исправность.

Тени в парке

Киллер, которого зафиксировали шесть камер, не поддавался опознанию: он отворачивал лицо, ровно в тот момент, когда попадал в поле зрения системы видеонаблюдения, его куртка идеально маскировала фигуру, а походка менялась. Поэтому идентифицировать его по имевшимся записям, несмотря на их хорошее качество, без экспертизы было невозможно.

Как отмечает Денис Долгошеев, преступник действовал очень ловко: заметив подъезжавшую машину Костина, он быстро, но без суеты, перелез через забор, используя проделанные разрезы, прошел по территории ЖК, зашел в коридор, ведущий от парковки к лифту, — и там дождался жертву:

Звуки выстрелов никто не слышал — поэтому ни жители, ни охрана не встревожились, а киллер скрылся с места преступления без суеты.



Тем не менее тщательная следственно-оперативная работа все же дала результат — через несколько дней удалось найти надежных свидетелей, видевших и стрелка, и его помощника. Как оказалось, Максим Костин вместе с женой на протяжении многих лет вечерами пару часов гуляли в расположенном рядом Южном парке (бывший парк 40-летия ВЛКСМ).

Причем на прогулку они выходили примерно в одно и то же время — около 20:00. А примерно за неделю до расправы супруги (и охранники ЖК) стали обращать внимание на подозрительных мужчин. Незнакомцы были одеты в форму охранников ЧОП с бейджами, но у них не было обязательных шевронов с названием и эмблемой охранной фирмы.

Денис Долгошеев:

Из-за этого Костин встревожился: он стал постоянно носить с собой травматический пистолет, которым владел на законных основаниях, и показал этим подозрительным мужчинам кобуру с оружием.



Жена Костина дала достаточно подробное описание подозреваемых, тем более, что один из них вел себя очень неосторожно: он настойчиво рассматривал лицо Костина и даже шел, вывернув голову назад. Это позволило следователям составить подробные портреты предполагаемых преступников и найти еще нескольких свидетелей.

Тайна из прошлого

Между тем следствие сразу обратило внимание на поведение ритуального агента Дыбко (фамилия изменена), первым оказавшемся на месте расстрела Максима Костина. Казалось бы, все выглядело естественно — мужчина много лет работал в своей ритуальной фирме, и информацию о произошедшем получил от человека, с которым давно сотрудничал.

Но кое-что следователей смутило: во-первых, Дыбко приехал очень уж быстро, спустя всего полчаса от момента расправы — так рано агентам на месте происшествия делать нечего. А во-вторых, этот агент сразу сделал на телефон несколько фотографий Костина и отправил их директору, хотя тот не просил — да и правила такого в ритуальной фирме не было.

Уже позже выяснится, что те же снимки были отправлены еще на один номер телефона: он был оформлен на подставное лицо и использовался только в вечер преступления.

Изучая личность Дыбко, следователи СКР, а также оперативники ФСБ и МВД выяснили, что тот проходит обвиняемым по уголовному делу о разбое и покушении, совершенных в 2011 году. По версии следствия, он вместе с подельником Константином Князевым в Калининграде подкараулил мужчину, который только что завершил сделку по продаже квартиры и шел домой.

Думая, что у него при себе есть крупная сумма денег (на самом деле ее не было), Князев трижды выстрелил в голову потерпевшему из пистолета Walther



Это преступление многие годы оставалось нераскрытым, а когда на след Князева и Дыбко все-таки вышли, доказательств против них оказалось маловато. Поэтому на время следствия и суда обвиняемые находились под подпиской о невыезде, что, впрочем, не мешало Дыбко по-прежнему работать ритуальным агентом.

Закаленные службой

Константин Князев родился 13 января 1962 года в Душанбе, столице Таджикской СССР, но еще подростком вместе с родителями переехал в Калининград. Отсюда он призвался в армию и после учебки в Киевском военном округе отправился служить в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Как следует из записей в его личном деле, Князев был оператором-наводчиком автоматических гранатометных систем и охранял военный аэродром.

Демобилизовавшись, Князев вернулся в Калининград, где познакомился и подружился с Леонидом Макаревичем — тот родился в 1964 году в Фергане (Узбекская ССР)



После школы Макаревич поступил в Львовское пожарное училище МВД СССР (тогда пожарные входили в состав милиции, а не МЧС) и еще курсантом был отправлен в командировку в Нагорный Карабах, где как раз начиналась война. По его собственным словам, он вместе с сослуживцами с оружием в руках выводил мирное население из зон боевых действий.

Скорее всего, Князев и Макаревич сошлись из-за совпадений в биографиях: оба родились в национальных республиках Средней Азии, начинали службу в Украинской ССР и попали оттуда в зоны боевых действий. И Князев, и Макаревич вернулись оттуда живыми и здоровыми, но наград не получили, а затем оба переехали в Калининград.

Макаревич женился и вырастил двух дочерей, имел квартиру в Калининграде и эллинг на хуторе в Гурьевском районе области. Его отличал открытый характер и словоохотливость, но лишнего он никогда не говорил. Князев же был иным человеком — молчаливым и обстоятельным.

За четверть века он женился четыре раза — и в каждой семье у него рождался ребенок. Князев поддерживал отношения со всеми бывшими женами и помогал детям. При этом они с Макаревичем поддерживали себя в отличной физической форме: все свидетели говорили, что им не дашь больше 45 лет, хотя к 2020 году оба разменяли шестой десяток лет. Однако, судя по всему, объединяла их и еще одна тайна.

В определенных кругах про Князева и Макаревича хорошо знали: у них была репутация людей, услуги которых стоят очень дорого, но которые не провалили ни одного заказа



По оперативным данным МВД и ФСБ, Князев и Макаревич были участниками тщательно законспирированной независимой группы наемных преступников: по заказу они совершали расправы, разбойные нападения, вымогали деньги и похищали людей.

А заодно сообщники занимались незаконным оборотом оружия, в том числе контрабандой. Причем роли у них были тщательно распределены: Макаревич играл роль диспетчера и помощника, а Князев — исполнителя. Планы преступлений они продумывали вместе — и достигли в этом совершенства.

Арсенал из подвала

Следователи быстро заподозрили 58-летнего Князева и 56-летнего Макаревича в расправе над криминальным авторитетом Максимом Костиным — но задержать киллеров по горячим следам не удалось. Зато ритуального агента Дыбко взяли в активную разработку.

Почти полтора года реальных зацепок не было, но в конце 2021 года все изменилось



В тот момент оперативникам на стол положили распечатку переговоров между Макаревичем и одним из неизвестных лиц. В этой беседе Макаревич ругал Князева за то, что тот взял заказ на Макса Островского за небольшие деньги, да еще и в рассрочку. За долгое время это стало первым реальным доказательством против киллеров.

В итоге в ноябре 2021 года обоих арестовали. У Макаревича нашли кусачки, которыми были сделаны ступеньки в сетке-рабице, ограждающей ЖК в Парковом переулке, а у младшего брата Князева обнаружили ту самую куртку, в которую был одет киллер. Но критически важными стали другие изъятые предметы.

Денис Долгошеев:

Жена Князева живет в старом, еще немецком многоквартирном доме, в подвале которого для жильцов проектом предусмотрены отсеки хранения. Многие пустуют — но в одном из них при обыске нашли склад оружия, предметов связи и маскировки.



Найти схрон с оружием удалось благодаря собаке, натренированной на поиск взрывчатки. Среди прочего, в нем обнаружили пистолет-пулемет Шпагина, пистолеты Макарова и Walther с приборами бесшумной и беспламенной стрельбы, несколько сотен патронов, порох, составные части взрывчатки, а также парики, грим и запасную одежду.

При этом среди изъятых патронов оказались точно такие же, как на месте расстрела Максима Костина, — характерные переделки из стандартного армейского патрона в патрон 5,45х28.

Советник юстиции Анна Ефремова, прокурор уголовно-судебного отдела, гособвинитель на процессе по делу Князева и Макаревича:

Эксперты убедительно показали, что каждый такой патрон — это фактически авторская и неповторимая вещь. Кроме того, на некоторых патронах нашли ДНК Князева.



На суд присяжных

Сами киллеры Князев и Макаревич сразу после задержания не признали вину и стали отрицать любую причастность к расправе над Максом Островским. Более того, уже после окончания следствия Князев вспомнил, что в вечер расправы над криминальным авторитетом был у своего брата и его жены — и те это подтвердили, причем четко и уверенно.

Анна Ефремова:

Обвиняемые заявили ходатайства о суде присяжных — рассчитывая на то, что последние быстрее поверят косвенным доказательствам, чем прямым.



По словам Анны Ефремовой, обвинению в суде приходилось доказывать каждую мелочь. Эксперты провели большую работу по идентификации киллера, запечатленного видеонаблюдением на территории ЖК в Парковом переулке, и убедительно смогли доказать, что преступником был Константин Князев.

И тот факт, что следствие собрало достаточно доказательств, а гособвинение сумело разъяснить их значение коллегии присяжных, в конце концов повлиял на обвиняемых.

Анна Ефремова:

В самом конце судебного следствия Князев встал и заявил, что готов полностью признаться. Это стало для суда полной неожиданностью, хотя к тому моменту присяжные, по всей видимости, уже убедились в виновности подсудимых.



Речь Князева была короткой, но емкой: он сказал, что действительно застрелил Максима Костина, но второй обвиняемый, Макаревич, якобы не знал о готовящемся преступлении. «Оно совершено по заказу, но имя заказчика я вам не назову. Причина — не столько деньги, сколько личная неприязнь», — заключил подсудимый.

После этого присяжные единодушно признали Князева и Макаревича виновными и не заслуживающими снисхождения. По приговору суда 62-летний Князев получил 22 года лишения свободы, а 60-летний Макаревич — восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В пользу супруги Макса Костина и его дочерей взыскали девять миллионов рублей — на эти выплаты пойдут доходы от реализованного имущества киллеров.

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В настоящее время следствие и оперативники пытаются установить других жертв группировки Князева и Макаревича. Но это очень сложно — сами осужденные молчат, а свидетели ничего не знают про их остальные преступления. Да и мрачная слава киллеров пугает тех, кто мог бы дать показания против них.