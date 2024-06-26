Появились подробности о пострадавших при сходе девяти вагонов в Коми

При сходе девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов пострадал ребенок, у него тяжелые травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Воркуты.

Ранее сообщалось, что на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск. В поезде находились 232 человека. Предполагается, что авария произошла из-за подмыва путей.

Названа причина схода пассажирского поезда в Коми

По факту произошедшего прокуратура уже организовала проверку и возбудила уголовное дело.

Согласно информации администрации Воркуты, за медицинской помощью обратилось 46 человек. Четверых человек с тяжелыми травмами, среди которых ребенок, доставили в Инту на восстановительном поезде. При этом всего серьезные раны получили семь человек, у них переломы плеча, бедра и позвоночника.

По данным РЖД, погибших в результате схода вагонов нет.

Всех пассажиров поезда эвакуируют в Инту. Их расселят по гостиницам, ПВР, школам и другим учреждениям соцсферы. К месту происшествия вылетел врио главы Воркуты Александр Камкин с дополнительной бригадой медиков.