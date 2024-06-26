Названа причина схода пассажирского поезда в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Коми из-за подмыва путей, предположили власти Инты.Об этом пишет РИА «Новости».

В поезде №511, вагоны которого сошли с рельсов в Коми, ехали 232 человека, отметили в пресс-службе муниципального образования.

«Всего в составе 14 вагонов, девять из них перевернулись. Предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей», — уточнили в администрации.



Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что вылетает на место происшествия. Он добавил, что будет координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим.

В РЖД пояснили, что ремонтно-восстановительные работы будут начаты в ближайшее время. К месту схода вагонов направлены два восстановительных поезда.

В компании добавили, что пассажиров отвезут на станцию «Инта-1», от которой за несколько минут до инцидента отошел пассажирский поезд. Далее они будут размещены в ПВР.

В РЖД также подтвердили информацию о причине схода, ранее появившуюся в СМИ.

Количество пострадавших выросло до 70 человек. Пять из них получили тяжёлые травмы. Людей в настоящее время осматривают медики.

Часть пассажиров, которые «отделались» лёгкими ссадинами, отправились к станции по ж/д путям пешком.

Создан штаб под руководством генерального директора РЖД Олега Белозерова для устранения последствий ЧП. Российские железные дороги окажут помощь всем пострадавшим.

В поезде из Воркуты не было организованных групп детей, ехавших на каникулы, сообщили власти города.