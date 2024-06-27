Россиянин дважды пытался выйти из летящего самолета

Россиянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолёта. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

© nsn.fm

Уточняется, что инцидент произошёл на борту лайнера авиакомпании «Россия», который летел из Красноярска.

Пассажир по имени Вадим сначала заявил стюардессам, что самолёт преследуют истребители и вертолёты, после чего обвинил их в том, что от пассажиров скрывают отсутствие одной турбины. Когда мужчина задал вопрос о танцующем в салоне зелёном мальчике бортпроводники лишний раз убедились в том, что состояние пассажира далеко от адекватного. В итоге Вадим дважды попытался открыть двери самолёта, но оба раза экипаж успел преградить ему дорогу.

В финале мужчина начал буйствовать и приставать к другим пассажирам, поэтому его пришлось скрутить. По прибытии в Минеральные Воды его передали сотрудникам полиции. Ранее пьяный пассажир «Аэрофлота» трижды ударил вилкой в плечо мужчину, который попросил слушать музыку в наушниках, сообщает 360.ru.