Глава республики Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии, которая произошла в районе города Инта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вылетаю на место происшествия», — говорится в заявлении.



Уйба подчеркнул, что будет лично контролировать ход спасательной операции и оказание помощи пострадавшим пассажирам поезда.

Вечером 26 июня на железнодорожном перегоне Инта-1 – Угольный частично сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав следовал из Воркуты в Новороссийск.

По информации «Российских железных дорог» (РЖД), всего с рельсов сошли девять вагонов. На место сразу направились сотрудники оперативных служб, а движение поездов на соответствующем участке железной дороги было приостановлено.

Новостное агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что в результате происшествия пострадали не менее 10 человек. Предварительно, все живы.

В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Представители ведомства уточнили, что дело возбуждено по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности.