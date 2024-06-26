Суд арестовал шестерых сыновей уволенного после теракта Омарова
Шестеро сыновей уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты на срок до 13 суток, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства уточнил, что суд в Махачкале назначил мужчинам административные аресты на срок от 10 до 13 суток.
Братья Омаровы были арестованы по статье о мелком хулиганстве, так же, как и их отец, экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров.
Следствие решает вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье о пособничестве терроризму, так как он узнал о радикальных взглядах двух своих сыновей несколько лет назад.
Напомним, что 23 июня боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.
В результате их действий погибли свыше 20 человек, в том числе настоятель храма Покрова Николай Котельников и сотрудники полиции.
В ходе КТО силовики ликвидировали пятерых террористов. Двое из них были опознаны как дети Магомеда Омарова.