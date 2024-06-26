СК возбудил уголовное дело по факту крушения пассажирского поезда в Коми

По факту крушения пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Республике Коми возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

По предварительным данным, жертв нет. Информация о пострадавший уточняется.

О крушении стало известно вечером 26 июня. ЧП произошло на перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. В результате крушения девять вагонов сошли с рельсов. На место происшествия вылетел глава республики Коми Владимир Уйба.