Девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми

Девять вагонов пассажирского поезда №511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне в Коми. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Инцидент произошел в среду, 26 июня, в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный.

В компании отметили, что к месту происшествия направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам. Движение поездов на этом участке приостановлено.

«Около пяти человек получили ушибы и порезы», — пояснил источник.



Журналисты отметили, что спасатели залезли на один из перевернувшихся вагонов и доставали пассажиров через разбитые стекла. Как сообщил один из пассажиров, всех уже эвакуировали.

В администрации муниципального округа «Инта» пояснили, что вагоны сошли с рельсов через несколько минут после того, как поезд отъехал от станции.