Суши-бар в Курске, где отравились 13 человек, использовал курицу без сертификата

В суши-баре "Sushi King", продукцией которого в Курске отравились 13 человек, использовали мясо цыпленка без сопроводительных документов, выяснил Россельхознадзор. Российская газета

«На предприятии в качестве сырья использовалось филе цыпленка бройлера. Однако в результате мониторинга ФГИС „Меркурий“ установлено, что на указанную продукцию ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись», — говорится в сообщении. Ura.Ru

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор закрыл один из филиалов суши-бара "Sushi King" в Курсе, в котором отравились 13 человек. Однако сеть продолжает принимать заказы и доставлять еду местным жителям. News.ru