В Оренбургской области спасли пожилую местную жительницу, которая ушла в лес за ягодой и пропала. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась дочь пенсионерки: женщина рассказала, что ее 92-летняя мать ушла в лес за земляникой и не вернулась домой. При этом оренбурженка отметила, что родственница страдает потерей памяти и имеет проблемы с ориентацией в пространстве.

На поиск пропавшей выдвинулись полицейские, местные жители и волонтеры.

«Розыск продолжался непрерывно и длился более суток. В результате заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Абдулинский» майор полиции Юрий Деревяшкин обнаружил пенсионерку в бессознательном состоянии в лесном массиве в трех километрах от села», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Обессиленную пенсионерку вынесли из леса сотрудники полиции и доставили ее в медучреждение. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.