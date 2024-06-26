Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах: нападавший выследил женщину у лесополосы и хотел пойти на преступление.

Жертва сумела убежать, на крики о помощи пришёл её сосед Александр. Он схватил преступника и удерживал его до приезда полиции. В подмосковном СК сообщили RT, что подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани в посёлке Ильский водителя маршрутки обвинили в совершении преступлений сексуального характера в отношении пяти девочек.