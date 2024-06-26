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Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах

Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах: нападавший выследил женщину у лесополосы и хотел пойти на преступление.

Мужчина спас соседку от насильника в Люберцах
© РИА Новости

Жертва сумела убежать, на крики о помощи пришёл её сосед Александр. Он схватил преступника и удерживал его до приезда полиции. В подмосковном СК сообщили RT, что подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Кубани в посёлке Ильский водителя маршрутки обвинили в совершении преступлений сексуального характера в отношении пяти девочек.

До этого суд во Владивостоке заключил под стражу четверых мигрантов из Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании девушки на пляже во Владивостоке.

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