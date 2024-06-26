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Раскрыты подробности уголовного дела бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

Следствие полагает, что бывший топ-менеджер группы ГАЗ из Швеции Эрик Эберхардсон завладел крупной суммой денег, которую получил от потерпевшего, пообещав вложить их «в развитие предпринимательской деятельности». Подробности уголовного дела раскрывает РБК.

Раскрыты подробности дела бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции
© РИА Новости

Полученные деньги экс-топ-менеджер не вернул и распорядился ими «по своему усмотрению».

Ранее Таганский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Эберхардсона по подозрению в особо крупном мошенничестве. О заключении шведа под стражу ходатайствовало следствие.

Позднее бывший топ-менеджер группы ГАЗ был объявлен в международный розыск.

Происшествия
Эрик Эберхардсон
Группа ГАЗ
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