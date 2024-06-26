В Самаре поджигателя салона ритуальных товаров осудили на 19 лет

Самарский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии за сожжение ритуального салона, в котором находились люди. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Самарский областной суд вынес приговор в отношении 55-летнего жителя Самары. Он признан виновным по п. "а", "д", "е", ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - говорится в сообщении ведомства.



Суд установил, что подсудимый вместе с сообщником в 2022 году разработали план поджога здания ритуального салона "Ангел" в Самаре. Причиной умысла могла стать незаконная деятельность, связанная с производством и реализацией наркотиков, которую якобы осуществляли в салоне.

Также установлено, что в ночь преступления в ноябре 2022 года сообщники сначала удостоверились в том, что в помещении салона есть люди, которые спали. После этого злоумышленники разбили стеклянную витрину, облили горючей жидкостью помещение и подожгли его. В огне погибли два человека.

Второй участник преступления скрылся от следствия и объявлен в розыск.