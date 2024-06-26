Шедшему с семьей из магазина бойцу СВО сломали ногу

В Ростове-на-Дону неизвестный сломал ногу бойцу специальной военной операции (СВО), шедшему с семьей из магазина. Об этом стало известно порталу 161.ru.

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Жена пострадавшего россиянина рассказала изданию, что незнакомец также напал на детей — 1,5-годовалую девочку он ударил по голове. Ее 14-летнему брату злоумышленник распылил перцовый баллончик в лицо.

Горожанка пояснила, что супруг вместе с сыном и дочерью увидели лежащий на земле электросамокат. Мальчик попытался поставить его, но не вышло — самокат был сломан. Сзади семью окрикнул незнакомый мужчина лет 25–27, худощавого телосложения. Он шел по улице вместе с девушкой. Когда незнакомец подошел ближе, то сразу начал кричать на школьника.

Затем он подбежал к отцу семейства и начал бить его по лицу, повалил на землю и прыгнул на ногу так, что сломал мужчине лодыжку. После нападавший ударил по голове маленькую девочку. Спутница незнакомца молча наблюдала за происходящим и не пыталась помочь.

«Муж у меня полковник российской армии. Был и в Сирии, и на СВО, ветеран боевых действий. Он даже не ожидал такого поворота событий, все молниеносно происходило», — поделилась женщина.



Сейчас пострадавшие начали искать свидетелей потасовки.

Супруга военнослужащего написала заявление в полицию.

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