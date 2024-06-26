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В России захотели заочно арестовать бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции

Следователь направил в Таганский суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции Эрика Эберхардсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В РФ захотели заочно арестовать экс топ-менеджера группы ГАЗ из Швеции
© РИА Новости

Иностранный бизнесмен подозревается в особо крупном мошенничестве. Фабула дела не раскрывается.

Швед возглавлял правление российского автопроизводителя с 2006 по 2007 год. Также ему принадлежит доля Ивановского машиностроительного завода «Автокран».

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Эрик Эберхардсон
Группа ГАЗ