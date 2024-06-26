Выросло число отравившихся морепродуктами в Курске

Количество отравившихся морепродуктами людей в Курске увеличилось до 13, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курской области.

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Такое количество людей обратилось за медицинской помощью. Восьмерых из них госпитализировали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные проходят лечение амбулаторно.

Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев кишечной инфекции. Задействована лабораторная служба. Работу предприятия приостановили.

Главный врач Курской областной инфекционной больницы имени Семашко Олег Девянин сообщил, что у некоторых пациентов выявлен сальмонеллез.

По информации РИА Новости, в меню курского суши-бара, в одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы Хот-Стафилоккокай, Стрептококаи и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций.

Ранее говорилось, что случаи кишечной инфекции зарегистрировали у 11 посетителей суши-бара. Среди них 16-летний подросток. Управление Роспотребнадзора и следственное управление СК по региону начали проверку по факту отравления.

До этого дело о нарушении санитарных норм завели в отношении сервиса "Кухня на районе". Протокол на ООО "Локалкитчен" поступил в Люблинский суд столицы. Компании может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Симптомы ботулизма были зафиксированы у жителей Москвы, Подмосковья, Казани и Нижнего Новгорода.

Все пострадавшие ели салат с фасолью "Лобио" от "Локалкитчен", а также салат "С тунцом, фасолью и яблоком", который выпустил "Гастропорт" и продавал "ВкусВилл".

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.